Армія Кремля продовжує рідшати: втрати Росії на 25 жовтня
Щодня російська армія втрачає понад тисячу осіб загиблими і пораненими. Часто ця цифра перевалює за дві тисячі.
Нещодавно був встановлений рекорд за кількістю ліквідованих і поранених окупантів за день. Попередній рекорд тримався два роки.
Скільки окупантів ліквідовано за добу?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 рік Росія втратила:
- особовий склад: близько 1 578 450 (+1 850) осіб;
- танки: 12 447 (+3);
- бойові броньовані машини: 25 605 (+5);
- артилерійські системи: 51 614 (+49);
- РСЗВ: 2 237 (+5);
- засоби ППО: 1 725 (+3);
- літаки: 449;
- гелікоптери: 356;
- наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738);
- крилаті ракети: 5 138;
- кораблі та катери: 35;
- підводні човни: 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417);
- спеціальна техніка: 4 856 (+4).
Втрати Росії на 25 жовтня 2026 рік / Фото Генштаб
Зауважимо, що ворог продовжує відправляти у бій поранених окупантів. Так, на Добропільському напрямку російське командування відмовляє пораненим військовим у госпіталізації та змушує їх повертатися на штурми.
Деякі бійці продовжують воювати навіть із невитягнутими уламками в тілі. Водночас у підрозділах скасували відпустки та відрядження.
Така ситуація протягом останніх двох місяців склалася у 51-й гвардійській загальновійськовій армії Росії, зокрема в 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах. На лікування відправляють лише військових, які втратили кінцівки або не можуть самостійно підвестися.
Решту знову залучають до штурмів поблизу Добропілля на Донеччині.