25 квітня, 07:44
Мінус ще майже 1200 окупантів та 400 одиниць техніки: втрати ворога станом на 25 квітня
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 170 російських окупантів.
- З 24 лютого 2022 року Росія втратила близько 946 500 осіб та значну кількість техніки.
Сили оборони продовжують завдавати відчутних втрат російській армії, знищуючи особовий склад та техніку. Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 170 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 946 500 (+1170) осіб,
- танків – 10 703 (+9),
- бойових броньованих машин – 22 315 (+3),
- артилерійських систем – 26895 (+72),
- РСЗВ – 1372 (+3),
- засоби ППО – 1 144 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119),
- крилаті ракети – 3196 (+48),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151),
- спеціальна техніка – 3 860 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, у Ростові-на-Дону диверсанти знищили російський літак Су-30СМ вартістю близько 50 мільйонів доларів. Його підпалили на одному з місцевих військових аеродромів.