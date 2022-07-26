ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч загарбників: втрати ворога станом на 26 липня

Збройні Сили України стримують ворога на всіх напрямках та завдають противнику значних втрат. Від початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила 39 870 своїх солдатів.

Тільки протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 170 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Щоправда, через інтенсивність боїв цифри – приблизні. Насправді кількість знешкоджених загарбників може бути більшою.

До речі ЗСУ відбили штурми на Донбасі й завдали ворогу втрат: карта бойових дій станом на 26 липня

Знешкоджена техніка росіян

Крім того, у ворога – серйозні втрати у техніці:

танків – 1737 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3959 (+9) одиниць,

артилерійських систем – 880 (+4) одиниць,

РСЗВ – 258 (+1) одиниць,

засоби ППО – 117 (+1) одиниць,

літаків – 222 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 189 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 174 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) одиниць,

спеціальна техніка – 75 (+2) одиниць.



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

Основні бої йдуть на Сході. Окупанти намагаються покращити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар.

Крім того, вони штурмували Спірне, Берестове, Семигір'я та нацпарк "Святі гори". ЗСУ атаку відбили й змусили ворога відійти.

Через відсутність успіхів на передовій, росіяни обстрілюють ракетами українські міста. Зокрема, вранці 26 липня вони вдарили по Одесі та Миколаєві.

Дивіться більше – ЗСУ завдали значних втрат кацапам на одному з напрямків: відео