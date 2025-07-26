26 липня, 06:47
Ліквідовані понад 1000 окупантів, танки та техінка: втрати ворога станом на 26 липня
Основні тези
- Сили оборони України ліквідували 1 048 330 окупантів з початку війни.
- Втрати Росії за добу включають 1 080 особового складу, кілька танків, бойових броньованих машин і артилерійських систем.
Російська армія не припиняє атаки на фронті, але в більшості випадків зазнає невдач та має втрати. Сили оборони України з початку повномасштабної війни ліквідували 1 048 330 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Скільки військових і техніки втратила Росія за добу?
З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила в боях:
- особового складу – близько 1 048 330 (+1 080) осіб;
- танків – 11 056 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 059 (+7);
- артилерійських систем – 30 812 (+35);
- РСЗВ – 1448 (+2);
- засобів ППО – 1201 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125);
- крилатих ракет – 3535 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 371 (+158);
- спеціальної техніки – 3935 (+0).
Статистика щодо втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, ГУР України використовує наземні дрони для ефективного знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому воїни змогли ліквідувати до сотні ворогів. Роботи також стають в нагоді для логістичних завдань українських захисників.