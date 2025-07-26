Ліквідовані понад 1000 окупантів, танки та техінка: втрати ворога станом на 26 липня

Російська армія не припиняє атаки на фронті, але в більшості випадків зазнає невдач та має втрати. Сили оборони України з початку повномасштабної війни ліквідували 1 048 330 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Скільки військових і техніки втратила Росія за добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила в боях:

особового складу – близько 1 048 330 (+1 080) осіб;

танків – 11 056 (+7);

бойових броньованих машин – 23 059 (+7);

артилерійських систем – 30 812 (+35);

РСЗВ – 1448 (+2);

засобів ППО – 1201 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125);

крилатих ракет – 3535 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 371 (+158);

спеціальної техніки – 3935 (+0).

Статистика щодо втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, ГУР України використовує наземні дрони для ефективного знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому воїни змогли ліквідувати до сотні ворогів. Роботи також стають в нагоді для логістичних завдань українських захисників.