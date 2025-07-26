24 Канал Новини України Ліквідовані понад 1000 окупантів, танки та техінка: втрати ворога станом на 26 липня
26 липня, 06:47
2

Ліквідовані понад 1000 окупантів, танки та техінка: втрати ворога станом на 26 липня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Сили оборони України ліквідували 1 048 330 окупантів з початку війни.
  • Втрати Росії за добу включають 1 080 особового складу, кілька танків, бойових броньованих машин і артилерійських систем.

Російська армія не припиняє атаки на фронті, але в більшості випадків зазнає невдач та має втрати. Сили оборони України з початку повномасштабної війни ліквідували 1 048 330 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Кількість втрат, що припала на Росію та Україну у війні, критична, – Залужний 

Скільки військових і техніки втратила Росія за добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила в боях:

  • особового складу – близько 1 048 330 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 056 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 059 (+7);
  • артилерійських систем – 30 812 (+35);
  • РСЗВ – 1448 (+2);
  • засобів ППО – 1201 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125);
  • крилатих ракет – 3535 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 371 (+158);
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).

Статистика щодо втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, ГУР України використовує наземні дрони для ефективного знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому воїни змогли ліквідувати до сотні ворогів. Роботи також стають в нагоді для логістичних завдань українських захисників.