Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 319 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 645 899 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 645 899 (+2 319) осіб;

танків – 12 512 (+5);

бойових броньованих машин – 25 992 (+18);

артилерійських систем – 52 825 (+24);

РСЗВ – 2 304 (+3);

засобів ППО – 1 771 (+2);

літаків – 456 (+4);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 621 002 (+989);

наземних робототехнічних комплексів – 3 229 (+9);

кораблів / катерів – 36 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 180 094 (+495);

спеціальної техніки – 4 943 (+6);

крилатих ракет – 5 278 (+0).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада на військовому аеродромі "Саваслейка" під вогневий удар, попередньо, потрапили надзвукові винищувачі МіГ-31 та фронтові бомбардувальники Су-34.

Також від початку 2026 року армія Росії втратила понад 400 тисяч військових. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни та більше, ніж втрати противника за весь 2024 рік.