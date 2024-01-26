Майже 1 000 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 26 січня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 990 окупантів.

Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії вже сягають 380 600 особового складу. Ця кількість може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів дуже складно в умовах активних бойових дій.

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Актуальна статистика втрат

Російська армія за майже 2 роки повномасштабної війни втратила:

особового складу – близько 380 600 (+990) осіб,

танків – 6 265 (+8),

бойових броньованих машин – 11 637 (+16),

артилерійських систем – 9 082 (+15),

РСЗВ – 972 (+0),

засоби ППО – 660 (+0),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 033 (+0),

крилаті ракети – 1 845 (+1),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20),

спеціальна техніка – 1 425 (+5).



Втрати Росія станом на 26 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Також у Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Яка ситуація на фронті