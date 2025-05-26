Загалом ворожа армія зменшилася уже на майже 982 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 26 травня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно складають:
- особового складу – близько 981850 (+1000) осіб,
- танків – 10858 (+4);
- бойових броньованих машин – 22641 (+8);
- артилерійських систем – 28320 (+51);
- РСЗВ – 1397 (+1);
- засобів ППО – 1171 (+2);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264);
- крилатих ракет – 3256 (+53);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92);
- спеціальної техніки – 3902 (+0).
Втрати Росії станом на 26 травня / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, що дрони ГУР атакували російський військовий поїзд із пальним на ділянці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка. Щонайменше три цистерни були знищені.