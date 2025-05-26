Загалом ворожа армія зменшилася уже на майже 982 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 26 травня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 981850 (+1000) осіб,
  • танків – 10858 (+4);
  • бойових броньованих машин – 22641 (+8);
  • артилерійських систем – 28320 (+51);
  • РСЗВ – 1397 (+1);
  • засобів ППО – 1171 (+2);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264);
  • крилатих ракет – 3256 (+53);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92);
  • спеціальної техніки – 3902 (+0).

Втрати Росії станом на 26 травня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що дрони ГУР атакували російський військовий поїзд із пальним на ділянці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка. Щонайменше три цистерни були знищені.