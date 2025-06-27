Понад 900 окупантів, танки, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 27 червня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 970 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1016720 (+970) осіб,

танків – 10969 (+1);

бойових броньованих машин – 22896 (+4);

артилерійських систем – 29630 (+13);

РСЗВ – 1425 (+0);

засобів ППО – 1188 (+0);

літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87);

крилатих ракет – 3388 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89);

спеціальної техніки – 3921 (+0).



Втрати ворога на 27 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. В ГУР показали кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "Тріумф".