Танки, системи ППО та майже 800 окупантів: втрати ворога на 27 грудня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу у повномасштабній війні, завдаючи йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 790 окупантів.

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила близько 355 750 особового складу. Варто зазначити, що такі дані про втрати ворога є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

Так звана "друга армія світу" від початку повномасштабного вторгнення втратила:

особового складу – близько 355 750 (+790) осіб;

танків – 5 913 (+14);

бойових броньованих машин – 10 973 (+17);

артилерійських систем – 8 376 (+10);

РСЗВ – 934 (+0);

засобів ППО – 616 (+2);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 471 (+13);

крилатих ракет – 1 620 (+2);

кораблів/катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 140 (+31);

спеціальної техніки – 1 240 (+1).



Втрати ворога станом на 27 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загалом, підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та ще 3 інші важливі цілі противника.

Яка ситуація на фронті