Майже 800 окупантів, танки, десятки машин та іншої техніки: величезні втрати ворога на 27 січня
27 січня 2024, 07:57Читать новость на русском
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає колосальних втрат. Тільки за минулу добу на фронті загинули 770 одиниць особового складу.
Із 24 лютого 2022 року ворог втратив 381 370 солдатів. Проте втрати можуть бути більші, адже порахувати їх важко під час інтенсивних боїв.
Дивіться також Шалені втрати окупантів: на війні в Україні загинуло щонайменше 3 тисячі російських офіцерів
Які втрати ворога на війні в Україні
- танків – 6271 (+6);
- бойових броньованих машин – 11 652 (+15);
- артилерійських систем – 9085 (+3);
- РСЗВ – 972 (+0);
- засобів ППО – 660 (+0);
- літаків – 331 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);
- крилатих ракет – 1845 (+0);
- кораблів /катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8);
- спеціальної техніки – 1433 (+8).
Росія втратила в Україні щонайменше 3 тисячі офіцерів
- Російські журналісти разом із волонтерами встановили імена 43 014 окупантів, яких ЗСУ ліквідували в Україні.
- Тільки офіцерів на війні в Україні загинуло щонайменше 3079 осіб. Окрім того, ворог втратив 800 військових, які мали звання від майора і вище.
- Ба більше, наші військові "задвохсотили" щонайменше 2278 ворожих бійців у званні від лейтенанта до капітана. Втрата молодших офіцерів найбільше впливає на боєздатність підрозділів.
- Російські ЗМІ визнали, що такі втрати призвели до серйозного зникнення тактичної злагодженості. Тепер російські підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою та потрапляючи під дружній вогонь.