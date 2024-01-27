Майже 800 окупантів, танки, десятки машин та іншої техніки: величезні втрати ворога на 27 січня

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає колосальних втрат. Тільки за минулу добу на фронті загинули 770 одиниць особового складу.

Із 24 лютого 2022 року ворог втратив 381 370 солдатів. Проте втрати можуть бути більші, адже порахувати їх важко під час інтенсивних боїв.

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Які втрати ворога на війні в Україні

танків – 6271 (+6);

бойових броньованих машин – 11 652 (+15);

артилерійських систем – 9085 (+3);

РСЗВ – 972 (+0);

засобів ППО – 660 (+0);

літаків – 331 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);

крилатих ракет – 1845 (+0);

кораблів /катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8);

спеціальної техніки – 1433 (+8).

Росія втратила в Україні щонайменше 3 тисячі офіцерів