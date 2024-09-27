Мінус 1370 загарбників, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 27 вересня

27 вересня 2024, 07:57
Читать новость на русском
Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України хоробро дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1370 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.

Дивіться також Мінус ворожий С-400 на Курщині: Сили безпілотних систем показали відео знищення

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 649170 (+1370) осіб,
  • танків – 8846(+21);
  • бойових броньованих машин – 17396 (+48);
  • артилерійських систем – 18678 (+58);
  • РСЗВ – 1199 (+0);
  • засобів ППО – 961 (+2);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 328(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85);
  • крилатих ракет – 2608 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58);
  • спеціальної техніки – 3192 (+2).


Втрати ворога на 27 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ


 