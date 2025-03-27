Мінус 1670 окупантів та понад 350 одиниць техніки: втрати ворога на 27 березня
- За добу ЗСУ ліквідували 1 670 окупантів, збільшивши загальні втрати ворога до 908 890 осіб.
- З початку вторгнення Росія втратила значну кількість військової техніки, зокрема 10 438 танків та 21 701 бойову броньовану машину.
- Російська армія також втратила 25 265 артилерійських систем, 30 926 БпЛА та 42 070 одиниць автомобільної техніки.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам та завдавати їм відчутних втрат. Так, протягом доби ЗСУ ліквідували 1 670 окупантів.
Загальні втрати ворога вже сягають 908 890 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 908 890 (+1670) осіб,
- танків – 10 438 (+8),
- бойових броньованих машин – 21 701 (+16),
- артилерійських систем – 25 265 (+58),
- РСЗВ – 1 343 (+2),
- засоби ППО – 1 118 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108),
- крилаті ракети – 3 121 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 070 (+169),
- спеціальна техніка – 3 787 (+1).
Втрати Росії на 27 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони України успішно знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території Росії. Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.