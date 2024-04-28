Понад 1000 окупантів, танки та засіб ППО: втрати ворога на 28 квітня

Українські захисники продовжують тримати лінію фронту та ліквідовувати російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Кремль втратив 466 150 бійців.

У Генштабі 28 квітня зазначають, що лише за минулу добу противник втратив 1096 солдатів. Також в окупантів менше техніки завдяки Силам оборони України.

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Втрати Росії в техніці

танків – 7279 (+11);

бойових броньованих машин – 13 991 (+20);

артилерійських систем – 11948 (+43);

РСЗВ – 1050 (+1);

засобів ППО – 776 (+1);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22);

крилатих ракет – 2124 (+0);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46);

спеціальної техніки – 1971 (+3).

Втрати ворога 28 квітня 2024 року / Генштаб

Чи збігаються дані з іншими оцінками

Нещодавно у Британії повідомили власну оцінку втрат Росії у війні проти України. Міністр збройних сил Британії Лео Дочерті розповів, що за оцінками британського Міністерства оборони, приблизна кількість втрат Росії на війні становить 450 000 військових. Ідеться як про вбитих чи поранених окупантів, так і про десятки тисяч тих, хто дезертував.

Тобто підрахунки Генштабу приблизно такі ж, як і оцінка розвідки Британії.

За словами британців, Росія на війні втратила понад 10 000 одиниць бронетехніки, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів і понад 1500 артилерійських систем усіх типів. У це число входить і техніка, яку захопили ЗСУ.