Понад 1100 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 28 липня
28 липня 2024, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1180 загарбників.
Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 570 тисяч ворожих солдат. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно сягають:
- особового складу – близько 574690(+1180) осіб,
- танків – 8344(+13);
- бойових броньованих машин – 16095(+21);
- артилерійських систем – 15936(+51);
- РСЗВ – 1127(+2);
- засобів ППО – 906(+1);
- літаків – 363(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12766(+30);
- крилатих ракет – 2405(+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572(+72);
- спеціальної техніки – 2671(+0).