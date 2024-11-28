Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 28 листопада

28 листопада 2024, 09:13
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Автор: Ірина Марціяш

Збройні Сили України дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – 736630 (+1220) осіб,
  • танків – 9450 (+1);
  • бойових броньованих машин – 19306 (+2);
  • артилерійських систем – 20852 (+2);
  • РСЗВ – 1255 (+0);
  • засобів ППО – 1005 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45);
  • крилатих ракет – 2765 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60);
  • спеціальної техніки – 3697 (+10).


Втрати ворога на 28 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ