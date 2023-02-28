Вже майже 150 тисяч "хороших росіян" та два десятки техніки: втрати ворога станом на 28 лютого
28 лютого 2023, 07:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони знищувати російських окупантів колосальними темпами. Так, станом на 28 лютого ЗСУ ліквідували 149 240 загарбників.
Лише за минулу добу російська армія втратила 550 вояк, а також багато техніки. У Генштабі уточнили, що через інтенсивність боїв статистика уточнюється.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 28 лютого, російська армія втратила:
- танків – 3388 (+3);
- бойових броньованих машин – 6630 (+9);
- артилерійських систем – 2383 (+3);
- РСЗВ – 478 (+3);
- засоби ППО – 247 (+0);
- літаків – 300 (+0);
- гелікоптерів – 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4);
- спеціальна техніка – 230 (+0).
Втрати росіян в особовому складі та техніці станом на 28 лютого
Що відомо про втрати окупантів: останні новини
- 28 лютого українські військові розповіли, що вони знищили 11 іранських ударних безпілотників типу "Шахід-136" та 1 – типу "Зала". Також наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Ба більше, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.
- 27 лютого в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що окупанти мають багато втрат. Так, в населеному пункті Каланчак на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли орієнтовно 150 поранених військовослужбовців Росії. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни.
- Політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) Андрій Коваленко розповів, що російські загарбники намагаються просунутися на Сході України. Адже у них є наказ Путіна до 1 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Попри це, наступ росіян переважно вже захлинається на багатьох ділянках.