Вже майже 150 тисяч "хороших росіян" та два десятки техніки: втрати ворога станом на 28 лютого

28 лютого 2023, 07:39
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони знищувати російських окупантів колосальними темпами. Так, станом на 28 лютого ЗСУ ліквідували 149 240 загарбників.

Лише за минулу добу російська армія втратила 550 вояк, а також багато техніки. У Генштабі уточнили, що через  інтенсивність боїв статистика уточнюється. 

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 28 лютого, російська армія втратила:

  • танків – 3388 (+3);
  • бойових броньованих машин – 6630 (+9);
  • артилерійських систем – 2383 (+3);
  • РСЗВ – 478 (+3);
  • засоби ППО – 247 (+0);
  • літаків – 300 (+0);
  • гелікоптерів – 288 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3);
  • крилаті ракети – 873 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 5252 (+4);
  • спеціальна техніка – 230 (+0).


Втрати росіян в особовому складі та техніці станом на 28 лютого 

Що відомо про втрати окупантів: останні новини

  • 28 лютого українські військові розповіли, що вони знищили 11 іранських ударних безпілотників типу "Шахід-136" та 1 – типу "Зала". Також наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Ба більше, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.
  • 27 лютого в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що окупанти мають багато втрат. Так, в населеному пункті Каланчак на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли орієнтовно 150 поранених військовослужбовців Росії. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни. 
  • Політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) Андрій Коваленко розповів, що російські загарбники намагаються просунутися на Сході України. Адже у них є наказ Путіна до 1 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Попри це, наступ росіян переважно вже захлинається на багатьох ділянках. 

Автор: Діана Квасневська