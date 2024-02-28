Понад 1000 окупантів, 2 літаки й майже 130 одиниць різної техніки: втрати ворога на 28 лютого

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби було ліквідовано 1060 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 412 610 особового складу. Окрім того, окупанти також втратили тисячі одиниць різної техніки.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 412 610 (+1060) осіб,

танків – 6 570 (+14),

бойових броньованих машин – 12 508 (+14),

артилерійських систем – 1 029 (+20),

РСЗВ – 1 000 (+0),

засоби ППО – 688 (+2),

літаків – 342 (+2),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 753 (+24),

крилаті ракети – 1 912 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 112 (+47),

спеціальна техніка – 1594 (+6).



Актуальна статистика втрат Росії станом на 28 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сили оборони завдали ударів по 19 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також українські захисники приземлили 4 ворожі розвідувальні дрони та знищили 2 радіолокаційні станції.

У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога

Росія вже втратила понад 412 тисяч особового складу у повномасштабній війні. Речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов пояснив, що у цю статистику рахують як загиблих, так і поранених окупантів.

Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме – безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога,

– пояснив Ковальов.

До слова, під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський повідомив, що у повномасштабній війні загинуло близько 180 тисяч російських військових.