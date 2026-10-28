Ліквідовано ще 1 510 окупантів: втрати Росії на 28 жовтня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 510 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 583 350 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 583 350 (+1 510) осіб;
- танків – 12 448 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 609 (+0);
- артилерійських систем – 51 674 (+21);
- РСЗВ – 2 241 (+0);
- засобів ППО – 1 727 (+0);
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 795 (+1 543);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 032 (+7);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 167 738 (+266);
- спеціальної техніки – 4 859 (+0);
- крилатих ракет – 5 140 (+2).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня українські захисники знову уразили склади та скупчення ворога на окупованих територіях.
Також на Куп'янському напрямку 27 жовтня Сили оборони відзвітували про успіхи операції "Велес", яку реалізує 2-й корпус НГУ "Хартія". Бійці пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували більше сотні росіян.