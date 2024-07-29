576 тисяч російський військових загинули в Україні: втрати ворога на 29 липня
29 липня 2024, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1310 окупантів. Ворог продовжує втрачати і техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення втрвти російської армії сягнули 576 тисяч окупантів. При цьому у Генштабі зауважили, що цифри орієнтовні, адже інтенсивність боїв на фронті висока.
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Втрати ворога на 29 липня
- особового складу – близько 576000 (+1310) осіб,
- танків – 8356 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 16103 (+8) од,
- артилерійських систем – 16010 (+74) од,
- РСЗВ – 1129 (+2) од,
- засоби ППО – 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,
- спеціальна техніка – 2690 (+19)