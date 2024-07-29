576 тисяч російський військових загинули в Україні: втрати ворога на 29 липня

29 липня 2024, 07:57
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб

Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1310 окупантів. Ворог продовжує втрачати і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення втрвти російської армії сягнули 576 тисяч окупантів. При цьому у Генштабі зауважили, що цифри орієнтовні, адже інтенсивність боїв на фронті висока.

Дивіться також У Бєлгородській області палала підстанція: у Росії заявили про атаку дронів

Втрати ворога на 29 липня

  • особового складу – близько 576000 (+1310) осіб,
  • танків – 8356 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 16103 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16010 (+74) од,
  • РСЗВ – 1129 (+2) од,
  • засоби ППО – 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,
  • спеціальна техніка – 2690 (+19)


Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

Автор: Анастасія Лукашевська