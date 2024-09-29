ЗСУ "мінуснули" ще 1170 окупантів, 9 танків і 1 ППО: втрати ворога 29 вересня
29 вересня 2024, 07:34Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони продовжують нищити ворога на усіх напрямках фронту. За минулу добу захисники ліквідували 1170 окупантів.
Оновлену статистику втрат ворога опублікував Генштаб ЗСУ 29 вересня у ранковому зведенні. При цьому зазначають, що цифри неточні через високу інтенсивність боїв.
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Втати ворога 29 вересня
- особового складу – близько 651810 (+1170) осіб,
- танків – 8869 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 17476 (+38) од,
- артилерійських систем – 18795 (+62) од,
- РСЗВ – 1204 (+1) од,
- засоби ППО – 962 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),
- крилаті ракети – 2610 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
- спеціальна техніка – 3297 (+6).