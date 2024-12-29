Ліквідували ще 1730 окупантів і майже 170 одиниць техніки: втрати ворога на 29 грудня
29 грудня 2024, 07:19Читать новость на русском
Російська армія продовжує втрачати особовий склад та техніку у війні. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1730 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 785 930 (+1730) осіб,
- танків – 9 656 (+5),
- бойових броньованих машин – 19 981 (+11),
- артилерійських систем – 21 450 (+42),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засоби ППО – 1 032 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 038 (+25),
- крилаті ракети – 3 003 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 410 (+82),
- спеціальна техніка – 3 670 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати Росії уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими й пораненими. Тобто цього року противник заплатив найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.