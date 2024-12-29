Ліквідували ще 1730 окупантів і майже 170 одиниць техніки: втрати ворога на 29 грудня

29 грудня 2024, 07:19
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Автор: Анжеліка Байбак

Російська армія продовжує втрачати особовий склад та техніку у війні. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1730 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 785 930 (+1730) осіб,
  • танків – 9 656 (+5),
  • бойових броньованих машин – 19 981 (+11),
  • артилерійських систем – 21 450 (+42),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засоби ППО – 1 032 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 038 (+25),
  • крилаті ракети – 3 003 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 410 (+82),
  • спеціальна техніка – 3 670 (+2).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати Росії уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими й пораненими. Тобто цього року противник заплатив найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.