Ліквідували ще 1730 окупантів і майже 170 одиниць техніки: втрати ворога на 29 грудня

Російська армія продовжує втрачати особовий склад та техніку у війні. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1730 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 785 930 (+1730) осіб,

танків – 9 656 (+5),

бойових броньованих машин – 19 981 (+11),

артилерійських систем – 21 450 (+42),

РСЗВ – 1256 (+0),

засоби ППО – 1 032 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 038 (+25),

крилаті ракети – 3 003 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 410 (+82),

спеціальна техніка – 3 670 (+2).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати Росії уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими й пораненими. Тобто цього року противник заплатив найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.