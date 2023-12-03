ЗСУ ліквідували десятки одиниць техніки та 930 окупантів: втрати ворога на 3 грудня

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 930 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення та звана "друга армія світу" втратила вже 332 040 особового складу. Варто зазначити, що статистика втрат може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

особового складу – близько 332 040 (+930) осіб;

танків – 5 575 (+4);

бойових броньованих машин – 10 396 (+11);

артилерійських систем – 7949 (+8);

РСЗВ – 913 (+0);

засобів ППО – 602 (+0);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1);

крилатих ракет – 1569 (+1);

кораблів/катерів – 22 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22);

спеціальної техніки – 1 140 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 3 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті