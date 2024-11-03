Мінус 1410 окупантів, танки та артсистеми: втрати ворога станом на 3 листопада
3 листопада 2024, 07:47Читать новость на русском
Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат. За добу 3 листопада російські війська втратили ще 1410 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. При цьому зазначимо, що втрати орієнтовні, адже підрахунок ускладнено високою інтенсивністю боїв.
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Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 699 тисяч вояк.
Втрати ворога 3 листопада
- особового складу – близько 699090 (+1410) осіб,
- танків – 9182 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 18523 (+36) од,
- артилерійських систем – 20086 (+10) од,
- РСЗВ – 1244 (+0) од,
- засоби ППО – 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70),
- крилаті ракети – 2629 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46) од,
- спеціальна техніка – 3584 (+1)
Втрати росіян 3 листопаада 2024 року / Інфографіка Геншабу ЗСУ