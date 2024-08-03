Більш як 1100 військових, танки, ППО: втрати ворога на 3 серпня

Російська армія продовжує зазнавати неймовірних втрат у спробах просуватися на українській території. Лише протягом минулої доби ЗСУ знищили 1170 окупантів.

При цьому загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення вже становлять більш як 580 тисяч осіб вбитими та пораненими. Не менш активно знищується й ворожа техніка. Якими є втрати ворога – передає 24 Канал.

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Втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:

особового складу – близько 581760 (+1170) осіб,

танків – 8406 (+4);

бойових броньованих машин – 16238 (+27);

артилерійських систем – 16217 (+56);

РСЗВ – 1135 (+1);

засобів ППО – 908 (+1);

літаків – 363 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52);

крилатих ракет – 2410 (+3);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54);

спеціальної техніки – 2723 (+4).

Втрати ворога на 3 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ