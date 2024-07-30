"Мінус" 1060 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 30 липня

30 липня 2024, 07:47
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1060 російських військових.

Загальна кількість безповоротних втрат російської армії у війни проти України складає 577 060 солдатів країни-агресорки. Крім того, українські захисники знищили сотні одиниць російської техніки.

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Які втрати Росії на 30 липня

Росія від 24 лютого 2022 року втратила:

  • особового складу – близько 577 060 (+1060) осіб;
  • танків – 8 381 (+25) од;
  • бойових броньованих машин – 16 141 (+38) од;
  • артилерійських систем – 16 056 (+46) од;
  • РСЗВ – 1130 (+1) од;
  • засобів ППО – 906 (+0) од;
  • літаків – 363 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27);
  • крилатих ракет – 2406 (+1);
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од;
  • підводних човнів – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од;
  • спеціальної техніки – 2696 (+6).

Втрати ворога станом на 30 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ярослав Погончук