31 жовтня, 06:32
Оновлено - 07:19, 31 жовтня
Ще мінус 1 670 окупантів: втрати Росії на 31 жовтня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 670 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 588 170 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 588 170 (+1 670) осіб;
- танків – 12 450 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 620 (+3);
- артилерійських систем – 51 739 (+19);
- РСЗВ – 2 247 (+1);
- засобів ППО – 1 730 (+2);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 590 661 (+1 663);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 045 (+6);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 168 480 (+206);
- спеціальної техніки – 4 860 (+0);
- крилатих ракет – 5 140 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що у четвер, 29 жовтня, Військово-морські сили завдали удару по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки. Супутникові кадри зафіксували знищення двох російських бомбардувальників.