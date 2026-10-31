Ще мінус 1 670 окупантів: втрати Росії на 31 жовтня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 670 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 588 170 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 588 170 (+1 670) осіб;

танків – 12 450 (+0);

бойових броньованих машин – 25 620 (+3);

артилерійських систем – 51 739 (+19);

РСЗВ – 2 247 (+1);

засобів ППО – 1 730 (+2);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 590 661 (+1 663);

наземних робототехнічних комплексів – 3 045 (+6);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 168 480 (+206);

спеціальної техніки – 4 860 (+0);

крилатих ракет – 5 140 (+0).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у четвер, 29 жовтня, Військово-морські сили завдали удару по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки. Супутникові кадри зафіксували знищення двох російських бомбардувальників.