Скільки ворожих солдатів ліквідували за добу: втрати Росії на 4 грудня
- За добу ЗСУ ліквідували 1140 російських окупантів, 3 танки, 3 бойові броньовані машини та одне РСЗВ.
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 177 370 осіб, 11 396 танків, 23 685 броньованих машин, та 34 809 артилерійських систем.
Втрати Росії у війні проти України продовжують щодня зростати. Сили оборони ефективно знищують противника на фронті і в тилу.
Так, наприклад, у ніч проти 1 грудня Сили спеціальних операцій успішно вдарили безпілотниками по цілях у Донецькій та Луганській областях, зокрема по складах боєприпасів і особовому складу противниа, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Скільки солдатів і техніки втратила Росія?
За добу ЗСУ ліквідували 1140 окупантів, 3 танки, 3 бойові броньовані машини та одне РСЗВ.
З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила:
- особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб;
- танків – 11 396 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 685 (+3);
- артилерійських систем – 34 809 (+29);
- РСЗВ – 1 556 (+1);
- засоби ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245);
- крилаті ракети – 4 024 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125);
- спеціальна техніка – 4 012 (+0).
Втрати Росії на 4 грудня 2025 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари по окупантах?
Нещодавно захисники поширили відео, на якому двоє російських військових намагаються встановити свій триколор на одній з будівель у Вовчанську, що на Харківщині. Українські оборонці зірвали наміри ворога та ліквідували окупантів.
Наші розвідники спільно з рухом опору провели успішну операцію на окупованій території Бердянського району. Було успішно уражено два автомобілі, на яких переміщувалися окупанти з російського підрозділу "Ахмат".
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії, завдавши їм критичних пошкоджень.