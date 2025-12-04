Укр Рус
4 грудня, 06:43
3

Скільки ворожих солдатів ліквідували за добу: втрати Росії на 4 грудня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • За добу ЗСУ ліквідували 1140 російських окупантів, 3 танки, 3 бойові броньовані машини та одне РСЗВ.
  • З початку вторгнення Росія втратила близько 1 177 370 осіб, 11 396 танків, 23 685 броньованих машин, та 34 809 артилерійських систем.

Втрати Росії у війні проти України продовжують щодня зростати. Сили оборони ефективно знищують противника на фронті і в тилу.

Так, наприклад, у ніч проти 1 грудня Сили спеціальних операцій успішно вдарили безпілотниками по цілях у Донецькій та Луганській областях, зокрема по складах боєприпасів і особовому складу противниа, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Скільки солдатів і техніки втратила Росія?

За добу ЗСУ ліквідували 1140 окупантів, 3 танки, 3 бойові броньовані машини та одне РСЗВ.

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила:

  • особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб;
  • танків – 11 396 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 685 (+3);
  • артилерійських систем – 34 809 (+29);
  • РСЗВ – 1 556 (+1);
  • засоби ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 430 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245);
  • крилаті ракети – 4 024 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125);
  • спеціальна техніка – 4 012 (+0).

Втрати Росії на 4 грудня 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні удари по окупантах?