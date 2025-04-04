4 квітня, 07:48
Понад 1300 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 4 квітня
Основні тези
- За минулу добу втрати російської армії склали 1380 загарбників.
- Окупанти також втратили 7 танків і 30 бойових броньованих машин та іншу техніку.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1380 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 920950 (+1380)осіб,
- танків – 10528 (+7);
- бойових броньованих машин – 21932 (+30);
- артилерійських систем – 25663 (+38);
- РСЗВ – 1349 (+1);
- засобів ППО – 1123 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72);
- крилатих ракет – 3123 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66);
- спеціальної техніки – 3787 (+0).
Втрати ворога на 4 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, ЗСУ вперше збили російський БпЛА типу "Альбатрос М5". Відомо, що цей дрон обладнаний нейромережею, яка відразу сканує територію та визначає, чи є на ній люди.