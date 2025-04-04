Понад 1300 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 4 квітня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1380 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 920950 (+1380)осіб,

танків – 10528 (+7);

бойових броньованих машин – 21932 (+30);

артилерійських систем – 25663 (+38);

РСЗВ – 1349 (+1);

засобів ППО – 1123 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72);

крилатих ракет – 3123 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66);

спеціальної техніки – 3787 (+0).



Втрати ворога на 4 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ вперше збили російський БпЛА типу "Альбатрос М5". Відомо, що цей дрон обладнаний нейромережею, яка відразу сканує територію та визначає, чи є на ній люди.