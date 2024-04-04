Скільки ще окупантів опинилися в гостях у Пригожина: втрати ворога на 4 квітня

Сили оборони продовжують давати гідну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат в особовому складі та техніці. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 670 ворожих солдат.

Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягнули понад 445 тисяч російських військових. Варто також враховувати, що вони можуть бути значно більшими, адже порахувати точну кількість втрат через інтенсивність боїв важко.

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Втрати ворога

особового складу – близько 445040 (+670) осіб,

танків – 7018 (+9) од,

бойових броньованих машин – 13386 (+18) од,

артилерійських систем – 11171 (+29) од,

РСЗВ – 1026 (+1) од,

засоби ППО – 746 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),

крилаті ракети – 2059 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14861 (+48) од,

спеціальна техніка – 1845 (+7).

Втрати ворога станом на 4 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Десантники зупинили російський штурм у районі Новомихайлівки

Десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно зупинили наступ ворога у районі Новомихайлівки.

На момент атаки ворожі війська вивели на передову лінію 6 одиниць важкої техніки. У 79-ї ОДШБр підкреслили, що жоден з противників не зміг досягти позицій наших захисників.

У бригаді також додали, що на підступах вдалося знищити 3 танки та 3 БМП разом з піхотою. Крім того, обмінний ресурс вдалося поповнити трьома російськими військовими.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ змогли стримати один із найбільших штурмів Росії за два роки війни.

Вона кинула 48 одиниць техніки на Авдіївському напрямку, намагаючись прорватися на захід від Тоненького.

Втім, наші військові зустріли ворога спочатку вогнем з безпілотників, а потім артилерії.

Ворог зазнав значних втрат, зокрема у вигляді 20 одиниць техніки, і був змушений відступити.