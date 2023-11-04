Понад 160 одиниць техніки та 830 окупантів: шалені втрати ворога на 4 листопада

Сили оборони дають потужну відсіч ворогу на найгарячіших ділянках фронту й завдають противнику чималих втрат. Лише протягом минулої доби так звана "друга армія світу" втратила 830 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули вже 304 100 окупантів. Варто наголосити, що кількість ліквідованих загарбників може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій складно вести точну статистику.

Важливо ЗСУ, ймовірно, завдали ракетного удару по штабу військ Росії "Дніпро", – ISW

Актуальні втрати ворога

Російська армія від 24 лютого 2022 року вже втратила:

особового складу – близько 304 100 (+830) осіб;

танків – 5 276 (+11);

бойових броньованих машин – 9 939 (+38);

артилерійських систем – 7 363 (+35);

РСЗВ – 861 (+7);

засобів ППО – 568 (+2);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 534 (+39);

крилатих ракет – 1 551 (+0);

кораблів /катерів – 20 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 716 (+25);

спеціальної техніки – 1 038 (+4).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 4 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та 2 склади боєприпасів.

На Півдні ЗСУ знищили російську систему ППО

Українські захисники уразили одну з російських систем протиповітряної оборони на Півдні країни. Влучним пострілом ракети HIMARS Сили оборони знищили комплекс С-300, який російські загарбники використовували для обстрілів Запоріжжя.

Володимир Зеленський також прокоментував влучну роботу ЗСУ. Він наголосив, що це – одне з найважливіших уражень цього тижня.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на Півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!" – написав Зеленський про влучну роботу українських захисників.