Перетнули позначку у 700 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 4 листопада
4 листопада 2024, 07:45Читать новость на русском
Українські війська продовжують боронити країну по всій лінії фронту і наносити армії Росії непоправної шкоди. Так, лише за минулу добу ворог втратив 1300 своїх солдатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Водночас варто зауважити, що ці втрати є орієнтовними через складність підрахунку в умовах активних бойових дій.
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Втрати ворога 4 листопада
- особового складу – близько 700 390 (+1 300) осіб,
- танків – 9 193 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 18 538 (+15) од.,
- артилерійських систем – 20 121 (+35) од.,
- РСЗВ – 1 245 (+1) од,
- засоби ППО – 994 (+0) од.,
- літаків – 369(+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93),
- крилаті ракети – 2 629 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од.,
- спеціальна техніка – 3 587 (+3).
Втрати росіян 4 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ