Майже 1300 окупантів і 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 4 травня

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 260 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила понад 470 тисяч особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць російської техніки, вартість якої сягає мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 473 400 (+1260) осіб,

танків – 7 366 (+12),

бойових броньованих машин – 14 156 (+27),

артилерійських систем – 12 148 (+46),

РСЗВ – 1055 (+2),

засоби ППО – 788 (+2),

літаків – 348 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 611 (+31),

крилаті ракети – 2 127 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71),

спеціальна техніка – 2001 (+8).



Втрати ворога станом на 4 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ