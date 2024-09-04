Понад 1300 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 4 вересня
4 вересня 2024, 07:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1390 окупантів та знищили чимало ворожої техніки.
Загальні бойові втрати ворога сягнули вже 620 тисяч осіб. Зокрема, противник також не зміг дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 620350 (+1390);
- танків – 8618 (+7);
- бойових броньованих машин – 16848 (+27);
- артилерійських систем – 17694 (+30);
- РСЗВ – 1177 (+0);
- засобів ППО – 940 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43);
- крилатих ракет – 2580 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – (+35);
- спеціальної техніки – 3014 (+12).
Втрати ворога на 4 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ