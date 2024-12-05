Понад 1500 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 5 грудня
5 грудня 2024, 07:58Читать новость на русском
Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1580 загарбників.
Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 748950 (+1580) осіб,
- танків – 9506 (+13);
- бойових броньованих машин – 19472 (+22);
- артилерійських систем – 21023 (+21);
- РСЗВ – 1253 (+0);
- засобів ППО – 1020 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31);
- крилатих ракет – 2855 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97);
- спеціальної техніки – 3630 (+2).
Втрати ворога на 5 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ