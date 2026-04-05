Укр Рус
5 квітня, 06:42
2

Мінус 1180 окупантів, 4 танки та РСЗВ : які втрати росіян на 5 квітня

Юлія Харченко
Основні тези
  • Росіяни втратили 1180 солдатів, 4 танки та 3 РСЗВ станом на 5 квітня.
  • Загальні втрати росіян з 24 лютого 2022 року включають 11 839 танків і 4 517 крилатих ракет.

Українські оборонці продовжують стримувати наступ російського армії. Щоденно через активний спротив окупанти втрачають не лише техніку, але й солдатів.

Про актуальні втрати ворога на 5 квітня розповіли у Генштабі.

Які втрати ворога?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 839 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 350 (+6);
  • артилерійських систем – 39 439 (+61);
  • РСЗВ – 1 719 (+3);
  • засобів ППО – 1 338 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427);
  • крилатих ракет – 4 517 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 87 355 (+206);
  • спеціальної техніки – 4 112 (+3).


Втрати ворога на 5 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які болючі втрати були у росіян нещодавно?

  • Україна атакувала пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях, знищивши також радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Феодосії. Крім того, під удар потрапили різноманітні військові об'єкти, включаючи ЗРК "Тор", паливну цистерну та логістичні хаби на окупованих територіях України.

  • Днями Росія втратила один зі своїх літаків. У Криму розбився російський винищувач Су-30 під час навчального польоту. Він був без боєкомплекту на борту, а екіпаж зміг катапультуватися.

  • Також відомо, що Україна здійснила удари по Алчевському металургійному комбінату. Це було одне з найстаріших підприємств чорної металургії на Сході України. 