Мінус понад ще 1000 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 5 липня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1050 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб,

танків – 10990 (+2);

бойових броньованих машин – 22953 (+7);

артилерійських систем – 29921 (+56);

РСЗВ – 1428 (+0);

засобів ППО – 1191 (+0);

літаків – 420 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306);

крилатих ракет – 3439 (+3);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54148 (+149);

спеціальної техніки – 3925 (+0).



Втрати ворога на 5 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, днями дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії Росії у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, що в Донецькій області. Тоді на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів і пожежа.