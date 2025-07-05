5 липня, 07:39
Мінус понад ще 1000 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 5 липня
Основні тези
- ЗСУ "мінуснули" ще 1050 загарбників та десятки одиниць техніки за останню добу.
- Від початку вторгнення втрати ворога включають 1025260 осіб, 10990 танків, 22953 бойових машин, 29921 артсистем та іншу техніку.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1050 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб,
- танків – 10990 (+2);
- бойових броньованих машин – 22953 (+7);
- артилерійських систем – 29921 (+56);
- РСЗВ – 1428 (+0);
- засобів ППО – 1191 (+0);
- літаків – 420 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306);
- крилатих ракет – 3439 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54148 (+149);
- спеціальної техніки – 3925 (+0).
Втрати ворога на 5 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, днями дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії Росії у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, що в Донецькій області. Тоді на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів і пожежа.