Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворожа армія намагається просуватися вглиб українських земель, але Сили оборони завдають відчутних втрат росіянам.

За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1120 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 058 260 (+1120);

танків – 11 071 (+2);

бойових броньованих машин – 23 091 (+12);

артилерійських систем – 31 081 (+28);

РСЗВ – 1452 (+0);

засобів ППО – 1203 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169);

крилатих ракет – 3555 (+2);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93);

спеціальної техніки – 3935 (+0).



Втрати Росії у війні станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу

До слова, нещодавно екіпаж 427 полку безпілотних систем "Рарог" знищив важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".

Вона використовує термобаричні боєголовки, що мають суттєвий нищівний ефект. Проте завдяки роботі українських воїнів тепер це лише купа обгорілого металу.