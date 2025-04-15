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24 Канал Новини України Мінус 1 180 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 квітня
15 квітня, 07:33
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Мінус 1 180 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 квітня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За минулу добу Росія втратила 1 180 окупантів, а загальні втрати особового складу перевищили 935 тисяч осіб.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 10 629 танків та 22 150 бойових броньованих машин.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 180 окупантів.

Водночас загальні втрати Росії вже перевищили 935 тисяч бійців особового складу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у Росії на 15 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 935 160 (+1 180) осіб,
  • танків – 10 629 (+7),
  • бойових броньованих машин – 22 150 (+20),
  • артилерійських систем – 26 290 (+68),
  • РСЗВ – 1 364 (+2),
  • засобів ППО – 1 132 (+2),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147),
  • крилатих ракет – 3 145 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210),
  • спеціальної техніки – 3 801 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, Британська розвідка проаналізувала втрати Росії у війні від початку 2025 року. За їх підрахунками, всього за 4 місяці країна-агресорка втратила 138 000 бійців особового складу. 