15 квітня, 07:33
Мінус 1 180 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 15 квітня
Основні тези
- За минулу добу Росія втратила 1 180 окупантів, а загальні втрати особового складу перевищили 935 тисяч осіб.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 10 629 танків та 22 150 бойових броньованих машин.
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 180 окупантів.
Водночас загальні втрати Росії вже перевищили 935 тисяч бійців особового складу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати у Росії на 15 квітня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 935 160 (+1 180) осіб,
- танків – 10 629 (+7),
- бойових броньованих машин – 22 150 (+20),
- артилерійських систем – 26 290 (+68),
- РСЗВ – 1 364 (+2),
- засобів ППО – 1 132 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147),
- крилатих ракет – 3 145 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210),
- спеціальної техніки – 3 801 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, Британська розвідка проаналізувала втрати Росії у війні від початку 2025 року. За їх підрахунками, всього за 4 місяці країна-агресорка втратила 138 000 бійців особового складу.