Мінус понад 1500 окупантів, 3 танки та 2 РСЗВ: втрати Росії на 6 жовтня

Втрати росіян у живій силі та техніці продовжують невпинно зростати. За минулу добу країна-агресорка втратила 1 540 своїх військовослужбовців.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 1,5 мільйона солдатів вбитими та пораненими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З 24 лютого 2022 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб;

танків – 12 396 (+3);

бойових броньованих машин – 25 494 (+7);

артилерійських систем – 50 785 (+52);

РСЗВ – 2 184 (+2);

засобів ППО – 1 688 (+0);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891);

наземних робототехнічних комплексів – 2 866 (+7);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 158 551 (+566);

спеціальної техніки – 4 795 (+2);

крилатих ракет – 5 126 (+0).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що учасники руху "Атеш" спалили вишку зв'язку, на якій розташовувалася ворожа система РЕБ у Воронезькій області. Знищення цього обладнання залишило без захисту логістичний маршрут окупантів.

Окрім того, СБУ вдалось завдати удару по аеродрому "Ханська". Супутникові знімки підтвердили знищення ворожих літаків Су-34 та Су-35.