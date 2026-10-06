Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Мінус понад 1 окупантів, танки та РСЗВ: втрати Росії на 6 жовтня
6 жовтня, 06:27
2

Мінус понад 1500 окупантів, 3 танки та 2 РСЗВ: втрати Росії на 6 жовтня

Данило Жоров

Втрати росіян у живій силі та техніці продовжують невпинно зростати. За минулу добу країна-агресорка втратила 1 540 своїх військовослужбовців.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 1,5 мільйона солдатів вбитими та пораненими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З 24 лютого 2022 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб;
  • танків – 12 396 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 494 (+7);
  • артилерійських систем – 50 785 (+52);
  • РСЗВ – 2 184 (+2);
  • засобів ППО – 1 688 (+0);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 866 (+7);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 158 551 (+566);
  • спеціальної техніки – 4 795 (+2);
  • крилатих ракет – 5 126 (+0).


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що учасники руху "Атеш" спалили вишку зв'язку, на якій розташовувалася ворожа система РЕБ у Воронезькій області. Знищення цього обладнання залишило без захисту логістичний маршрут окупантів.

Окрім того, СБУ вдалось завдати удару по аеродрому "Ханська". Супутникові знімки підтвердили знищення ворожих літаків Су-34 та Су-35.

Пов'язані теми:

Втрати ворога
Війна Росії з Україною
Генштаб
Збройні Сили України
Сили оборони України