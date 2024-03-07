"Мінус" 1160 окупантів та понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 7 березня

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби було ліквідовано 1160 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували понад 421 тисячу особового складу ворога. Також за 2 роки війни було знищено тисячі одиниць техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:

особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,

танків – 6 695 (+17),

бойових броньованих машин – 12 779 (+51),

артилерійських систем – 10 350 (+42),

РСЗВ – 1 009 (+1),

засоби ППО – 701 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 963 (+42),

крилаті ракети – 1 919 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53),

спеціальна техніка – 1 647 (+5).



Втрати ворога на 7 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу противника та по 1 складу боєприпасів.

ЗСУ знищили командний пункт мотострілецької бригади

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, ворог на цій ділянці фронту зазнає чималих втрат. Так, станом на ранок 6 березня було відомо про 515 ліквідованих окупантів та 4 росіян, яких взяли у полон. Окрім того, ворог зазнає втрат у техніці. Також українським захисникам вдалося знищити та нейтралізувати 237 ворожих безпілотників.

Силам оборони також вдалося знищити 1 важливий об'єкт ворога – командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС Росії.

Також українським захисникам за допомогою FPV-дрона вдалося знищити автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М". Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. До слова, "Муром-М" здетний виявляти людину на відстані до 10 кілометрів камерою та до 4 кілометрів тепловізором.

Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники – спалили і його.