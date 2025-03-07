7 березня, 07:20
Ще 1150 окупантів та понад 200 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 7 березня
Російська армія невпинно втрачає на фронті в Україні свою живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1150 окупантів.
Загалом війська Росії зменшилися уже на майже 883 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії станом на 7 березня
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 882 950 (+1 150) осіб;
- танків – 10 264 (+3);
- бойових броньованих машин – 21 334 (+23);
- артилерійських систем – 24 124 (+16);
- РСЗВ – 1 306 (+0);
- засобів ППО – 1 096 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 024 (+95);
- крилатих ракет – 3 085 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 678 (+72);
- спеціальної техніки – 3 769 (+0).
Втрати Росії у війні на 7 березня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ