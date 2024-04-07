Ще 820 окупантів та понад 280 одиниць техніки: втрати ворога на 7 квітня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, протягом доби було ліквідовано 820 окупантів.

Також так звана "друга армія світу" вже втратила тисячі одиниць техніки. Її вартість сягає сотень мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 447510 (+820) осіб,

танків – 7074 (+17);

бойових броньованих машин – 13551 (+54);

артилерійських систем – 11316 (+54);

РСЗВ – 1036 (+4);

засобів ППО – 749 (+0);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61);

крилатих ракет – 2064 (+4);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79);

спеціальної техніки – 1864 (+10).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

, що Росія нещодавно посилила темпи своїх наступальних операцій в Україні. На думку аналітиків, це, ймовірно, призведе до збільшення втрат живої сили та техніки в окупантів.