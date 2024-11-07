Мінус 1400 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 7 листопада

7 листопада 2024, 07:31
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Автор: Ірина Марціяш

Збройні Сили України дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1400 окупантів.

Таким чином противник загалом орієнтовно втратив понад 700 тисяч осіб особового складу, пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 704300 (+1400) осіб,
  • танків – 9224 (+10);
  • бойових броньованих машин – 18612 (+20);
  • артилерійських систем – 20194 (+24);
  • РСЗВ – 1245 (+0);
  • засобів ППО – 996 (+0);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42);
  • крилатих ракет – 2631 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78);
  • спеціальної техніки – 3596 (+8).


Втрати ворога на 7 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ