Мінус 1400 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 7 листопада
7 листопада 2024, 07:31Читать новость на русском
Збройні Сили України дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1400 окупантів.
Таким чином противник загалом орієнтовно втратив понад 700 тисяч осіб особового складу, пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 704300 (+1400) осіб,
- танків – 9224 (+10);
- бойових броньованих машин – 18612 (+20);
- артилерійських систем – 20194 (+24);
- РСЗВ – 1245 (+0);
- засобів ППО – 996 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42);
- крилатих ракет – 2631 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78);
- спеціальної техніки – 3596 (+8).
Втрати ворога на 7 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ