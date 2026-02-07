Укр Рус
7 лютого, 07:52
Мінус 730 окупантів та понад 1200 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 7 лютого

Софія Рожик
Основні тези
  • ЗСУ ліквідували 730 російських окупантів за останню добу.
  • Також Росія втратила понад 1200 одиниць озброєння, зокрема танки, артсистеми та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Росія продовжує невпинно втрачати свою живу силу та техніку на фронті. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів.

Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 245 290 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:

  • особового складу – близько 1 245 290 (+730);
  • танків – 11 650 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 009 (+2);
  • артилерійських систем – 37 036 (+22);
  • РСЗВ – 1 637 (+0);
  • засобів ППО – 1 295 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1161);
  • крилатих ракет – 4 245 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 379 (+68);
  • спеціальної техніки – 4 064 (+1).

Втрати Росії у війні станом на 7 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу

Втрати ворога: останні новини

  • У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, а на фронті втратила 30 618. Це призвело до дефіциту в 8 618 осіб. Така ситуація зафіксована вдруге з початку повномасштабного вторгнення.

  • 6 лютого Генштаб повідомляв про 720 ліквідованих окупантів, 6 танків, 11 ББМ та 39 артсистем.

  • Головна втрата цього дня для Росії – заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. У того стріляли, він перебуває у лікарні у вкрай складному стані.

  • Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Алексєєв керував розвідкою, визначенням та оброблянням інформації для визначення цілей, щоб завдавати ударів по Україні. А таких фахівців Росія має дуже мало. 