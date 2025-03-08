8 березня, 07:15
Мінус ще 1000 окупантів і чимало одиниць техніки: втрати ворога на 8 березня
Основні тези
- ЗСУ ліквідували 1000 російських загарбників за останню добу.
- Російська армія втратила значну кількість техніки, включаючи танки, броньовані машини, артилерійські системи та безпілотники.
Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1000 загарбників.
Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:
- особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
- танків – 10268 (+4);
- бойових броньованих машин – 21346 (+12);
- артилерійських систем – 24148 (+24);
- РСЗВ – 1307 (+1);
- засобів ППО – 1099 (+3);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);
- крилатих ракет – 3120 (+35);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);
- спеціальної техніки – 3772 (+3).
Втрати ворога на 8 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ