Загалом війська ворога зменшилися уже на понад 926 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 8 квітня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 926 310 (+1290),
- танків – 10 572 (+5),
- бойових броньованих машин – 22 011 (+14),
- артилерійських систем – 25 860 (+43),
- РСЗВ – 1 359 (+3),
- засобів ППО – 1 126 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 917 (+43),
- крилатих ракет – 3 145 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 227 (+107),
- спеціальної техніки – 3 792 (+2).
Втрати ворога на 8 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ