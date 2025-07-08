8 липня, 07:20
Ліквідовано понад 1 000 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 8 липня
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 070 окупантів, загальні втрати особового складу ворога досягли 1 027 540 осіб.
- З початку вторгнення Росія втратила 10 995 танків, 22 967 броньованих машин, 30 034 артилерійських систем, 1 434 РСЗВ, 421 літак, 340 гелікоптерів та іншу техніку.
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 070 окупантів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ССО провели наліт на позицію ворога поблизу кордону з Росією
Яка актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:
- Особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб;
- танків – 10 995 (+0);
- бойових броньованих машин – 22 967 (+4);
- артилерійських систем – 30 034 (+41);
- РСЗВ – 1 434 (+2);
- засобів ППО – 1 192 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);
- крилатих ракет – 3 439 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86);
- спеціальної техніки – 3 927 (+0).
Втрати ворога на 8 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати Росії у війні проти України за перше півріччя 2025 року. За його словами, українські захисники вже ліквідували понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.