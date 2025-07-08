Ліквідовано понад 1 000 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 8 липня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 070 окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

Особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб;

танків – 10 995 (+0);

бойових броньованих машин – 22 967 (+4);

артилерійських систем – 30 034 (+41);

РСЗВ – 1 434 (+2);

засобів ППО – 1 192 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);

крилатих ракет – 3 439 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86);

спеціальної техніки – 3 927 (+0).

Втрати ворога на 8 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати Росії у війні проти України за перше півріччя 2025 року. За його словами, українські захисники вже ліквідували понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога.