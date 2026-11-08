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24 Канал Новини України Армія Путіна продовжує лишатися без людей і техніки: втрати ворога на 8 листопада
8 листопада, 06:35
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Армія Путіна продовжує лишатися без людей і техніки: втрати ворога на 8 листопада

Вероніка Соцкова

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще понад 2 тисячі російських військових, а також знищили десятки одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнав ворог?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 рік Росія втратила:

  • Особовий склад: близько 1 606 400 (+2 290) осіб
  • Танки: 12 458 (+2)
  • Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)
  • Артилерійські системи: 52 044 (+44)
  • РСЗВ: 2 257
  • Засоби ППО: 1 751 (+4)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356
  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)
  • Крилаті ракети: 5 196 (+4)
  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)
  • Спеціальна техніка: 4 888 (+7)

Втрати Росії на 8 листопада 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, Центр спецоперацій "Альфа" СБУ восьмий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони. Рейтинг формують за кількістю уражених ворожих цілей і знищеної живої сили противника. 

Протягом жовтня 2026 року спецпризначенці ліквідували майже 11 тисяч російських окупантів. Крім того, бійці уразили 4 883 безпілотники та наземні роботизовані комплекси, а також 2 388 антен і вузлів зв'язку. Під ударами опинилися 2 251 одиниця автомобільної техніки, 710 фортифікаційних споруд і 508 розрахунків БпЛА. 

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