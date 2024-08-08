Ще 1140 окупантів і понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 8 серпня

8 серпня 2024, 07:58
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України хоробро дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 587510 (+1140) осіб,
  • танків – 8431 (+2);
  • бойових броньованих машин – 16332 (+9);
  • артилерійських систем – 16487 (+36);
  • РСЗВ – 1142 (+4);
  • засобів ППО – 914 (+4);
  • літаків – 366 (+1);
  • гелікоптерів – 327 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81);
  • крилатих ракет – 2424 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0) ;
  • автомобільної техніки та автоцистерн 22285 (+59);
  • спеціальної техніки – 2767 (+8).


Втрати ворога на 8 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ірина Марціяш