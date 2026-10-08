Ліквідовано ще 1 830 окупантів та багато важливої техніки: втрати Росії на 8 жовтня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 830 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 547 780 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Які втрати Росії З початку повномасштабного вторгнення до 8 жовтня 2026 року втрати країни-терористки становлять: особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;

танків – 12 399 (+3);

бойових броньованих машин – 25 502 (+4);

артилерійських систем – 50 883 (+47);

РСЗВ – 2 194 (+2);

засобів ППО – 1 692 (+2);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 578 (+1 702);

наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667);

спеціальної техніки – 4 806 (+6);

крилатих ракет – 5 126 (+0). Втрати Росії / Генштаб Нагадаємо, що Сили оборони України уразили аеродром Сеща у Брянській області Росії, а також низку командних пунктів і складів окупантів впродовж 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня 2026 року. А ще раніше українські артилеристи ліквідували командира російського 11-го танкового полку майора Олексія Караваєва з позивним "Отець" . Російський офіцер загинув під час інспекційної поїздки на передові позиції окупантів на Харківському напрямку.